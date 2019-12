Facadas Professora é morta a facadas enquanto deixava filho na escola Ela foi socorrida e houve tentativa de reanimação por meia-hora

Luciane Ávila, 42 anos, foi morta a facadas na tarde desta quarta-feira (4), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Ela era professora e deixava o filho na escola quando foi morta.

De acordo com o G1, o marido dela é suspeito do crime. O Corpo de Bombeiros confirmou que a mulher foi agredida várias vezes com golpes de faca, que atingiram a região do tórax e as pernas. Ela foi socorrida, houve tentativa de reanimação por meia-hora, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Ao presenciar a cena, um homem tentou ajudar a vítima, mas sofreu um ferimento no braço. Ele foi socorrido e levado para um hospital da cidade.

A Polícia Civil disse que a vítima e o marido estavam em processo de divórcio. A mulher já havia registrado um boletim de ocorrência contra o suspeito por perturbação de tranquilidade.

O suspeito do crime fugiu em uma moto e jogou a faca utilizada para ferir as vítimas em uma esquina.