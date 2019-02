ONGs Programa compartilha sistema de gestão de multinacional com ONGs O cadastro online está disponível até domingo (17)

Organizações sem fins lucrativos podem se inscrever no Programa Voa, que oferecerá mentorias, apostilas e vídeo aulas sobre gestão de pessoas, orçamento, projetos e desdobramento de metas. O cadastro está disponível no site até domingo (17).

Com encontros presenciais bimestrais, o objetivo da iniciativa é compartilhar o sistema de gestão utilizado pela Ambev, multinacional do setor de bebidas. O processo seletivo neste ano será feito pelo Quintessa, parceiro do Prêmio Empreendedor Social.

Estão incluídos no programa três encontros presenciais bimestrais com até 50 organizações selecionadas (o deslocamento das ONGs será oferecido pela Ambev), mentoria individual com voluntáiro da empresa, no mínimo, uma vez por mês, aulas online e projeto prático de cada ONG.

A organização que tiver a melhor avaliação final irá receber um aporte financeiro da cervejaria. Para participar, é preciso ter no mínimo dois anos da formalização da criação da entidade.