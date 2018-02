Educação superior ProUni divulga hoje resultado da 1º chamada de selecionados Em Mato Grosso do Sul, estão sendo oferecidas 2.924 bolsas

O resultado da primeira chamada do ProUni (Programa Universidade para Todos) será divulgado hoje (14), na internet. Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 23 para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas no momento da inscrição. Em Mato Grosso do Sul, estão sendo oferecidas 2.924 bolsas.

Após conferir o resultado do ProUni, o candidato pré-selecionado deve verificar na instituição os horários e o local de comparecimento para apresentar as informações necessárias. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, a reprovação. A lista com a documentação a ser apresentada está disponível na página do programa.

Para quem não foi pré-selecionado ainda haverá a segunda chamada a ser divulgada no dia 2 de março.

O ProUni seleciona estudantes para receber bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, serão ofertadas 242.987 bolsas de estudo entre integrais e parciais.

As integrais são destinadas aos estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais atendem aos candidatos que tenham renda familiar per capita de até três salários mínimos.