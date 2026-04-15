Riedel agradece Vander por empréstimo de R$ 1 bilhão para MS com Lula

A atuação do deputado federal Vander Loubet (PT) foi decisiva para viabilizar o empréstimo internacional de cerca de US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão) destinado a investimentos em infraestrutura em Mato Grosso do Sul.

O reconhecimento veio do próprio governador Eduardo Riedel (PL), que, em vídeo ao qual a reportagem do MS Notícias teve acesso, destacou o papel do parlamentar na articulação junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O vídeo é simbólico já que Riedel é candidato à reeleição em MS no campo da direita, e subirá no palanque ao lado do extremista de direita Flávio Bolsonaro. Além disso, Riedel apoiará Reinaldo Azambuja ao Senado — cargo ao qual Vander é pré-candidato.

Vander protagoniza articulação em prol do Mato Grosso do Sul. Foto: Ricardo Stuckert

Ainda assim, no vídeo ao lado de Vander, Riedel agradeceu diretamente o empenho do deputado na construção do acordo que resultou na autorização assinada pelo presidente.

“É isso, deputado. Primeiro agradecer o presidente Lula, o governo federal, e a sua atuação como parlamentar, como deputado federal, que articulou bastante para que a gente pudesse chegar hoje aqui”, iniciou Riedel na gravação.

O governador explicou que a articulação política foi essencial para destravar o processo e garantir o avanço da operação.

“O presidente assinar essa autorização para que a gente possa agora enviar ao Senado Federal e assinar com o Banco Mundial esse empréstimo, que é fundamental para o estado”, comentou.

Segundo Riedel, os recursos terão impacto direto no desenvolvimento regional.

“Mais de um bilhão e duzentos milhões em empréstimos, com contrapartida do estado, que vai transformar aquela região do Vale do Ivinhema”, prometeu.

Antes do governador, no mesmo vídeo, Vander havia comentado a medida, enfatizando o caráter de diálogo do governo Lula em MS.

“Acabamos de sair da reunião com o presidente Lula, num grande evento. Acho que esse evento do governador simboliza essa parceria do governo do presidente Lula com o seu governo”, defendeu.

O deputado ressaltou a importância do modelo de cooperação.

“Esse investimento para atender toda aquela região do Conesul [Naviraí, Ivinhema, Mundo Novo, Itaquiraí, Eldorado e Japorã], é um empréstimo que a União está dando a garantia e que vai atender com recapeamento, infraestrutura e manutenção por 10 anos”, detalhou.

Para Vander, o resultado é fruto de uma visão mais ampla de gestão. Visão essa, que se converteu em uma bandeira do terceiro governo do presidente Lula.

“Quem ganha é o Estado. Como disse o presidente Lula, ele tem olhado o todo, tem olhado a floresta, não uma árvore. Acho que é o maior exemplo desse modelo de parceria”, avaliou.

Vande destacou ainda os efeitos diretos para a população.

“A gente sai daqui todos nós vitoriosos. Isso é acreditar num estado grande e vitorioso, quem ganha é a população que vai receber esse investimento”.

Ao longo do vídeo, Riedel citou mais de uma vez o papel central de Vander na articulação.

“Vocês foram fundamentais nesse processo. A nossa bancada federal, o deputado Vander foi fantástico nessa articulação para que a gente chegasse aqui”.

E o governador também salientou o caráter institucional da parceria, mesmo os políticos da ponta sendo de adversários nas urnas.

“Minha gratidão em nome do povo sul-mato-grossense. Que as nossas diferenças políticas não atrapalhem o andamento das ações do Estado”, concluiu dando um aperto de mãos com Vander.

PARA QUE SERVIRÃO OS RECURSOS?

Os recursos serão destinados ao Programa “Rodar MS”, de investimentos rodoviários. A busca por esse financiamento começou em outubro de 2024, quando a Assembleia Legislativa aprovou o pedido de Riedel para autorizar o Estado a realizar a operação.

SEGUE PARA O SENADO