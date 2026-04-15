Deputado Vander Loubet anuncia cura do câncer: "descobri cedo"

O deputado federal Vander Loubet (PT) afirmou nesta 4ª feira (15.abr.26) que está curado de um câncer de próstata, após concluir o tratamento iniciado no ano passado.

O diagnóstico havia sido feito em outubro de 2025, durante exames de rotina. Naquele momento, o parlamentar informou que a doença estava em estágio inicial — fator que permitiu a adoção rápida de medidas médicas.

Pouco depois, ele passou por cirurgia para retirada do tumor. Desde então, vinha sendo acompanhado por exames periódicos.

Agora, com os resultados mais recentes, diz não haver mais sinais da doença.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado relatou o processo e destacou o impacto do diagnóstico precoce.

“Olá, pessoal. Escuta essa. Quem está na vida pública tem que ser transparente. Eu sempre procurei ser assim com vocês. Lá em outubro do ano passado, eu vim aqui para falar para vocês que eu estava com câncer de próstata. É, não foi fácil. Hoje, depois de refazer todos os exames, trago uma notícia boa. Estou curado. E sabe por quê? Porque eu descobri cedo. Isso fez toda a diferença”, afirmou.

Na mesma mensagem, ele fez um apelo sobre prevenção.

“O que eu quero falar para vocês é de coração, meus amigos. Não deixe de fazer o exame. Cuide da sua saúde. Isso pode salvar a sua vida".

O parlamentar também mencionou o período de tratamento e o apoio recebido.

“Eu quero agradecer de verdade cada mensagem, cada palavra de apoio. Vocês me deram muita força nesse tempo. Eu continuo com o coração grato a Deus e com muito mais vontade de viver e seguir em frente. Um grande abraço a todos vocês".

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Loubet está em seu sexto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados, com término previsto para 2026. No cenário político, é apontado como o grande nome do PTMS para a disputa ao Senado.

A movimentação ocorre em um contexto em que o partido busca retomar espaço na Casa.

Nos bastidores, o nome do deputado também aparece em articulações com outras lideranças, como a senadora Soraya Thronicke e conta com apoio irrestrito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.