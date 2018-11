Furtos Quadrilha é presa por furtos de caminhões em posto de combustíveis

Três pessoas foram presas no domingo passado (4/11) em Juti, acusadas por furtos de caminhões no pátio de um posto de combustíveis da cidade. Os envolvidos têm idades entre 29, 26 e 54 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o grupo é especialista em praticar essas ações. Eles viajavam em caminhão do tipo baú e aproveitavam do momento de distração das vítimas para levar pertences delas.

Duas pessoas foram vítimas das ações em Juti.

Conforme o apurado pela polícia, o grupo também era investigado pelas autoridades de Santa Catarina, por furtos em Dionísio Cerqueira (SC).

O Ministério Público recebeu o Inquérito Policial e denunciou os autores, que agora vão responder a processo criminal pelo cometimento de dois furtos qualificados pelo concurso de pessoas.