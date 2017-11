Desenvolvimento Reinaldo licita construção de Ceasa em Dourados "Terá investimentos de quase R$ 9 milhões"

Governador Reinaldo Azambuja fez a entrega de resfriadores de leite para 23 municípios do Estado Foto: Divulgação/Assessoria

O governador Reinaldo Azambuja confirmou para os próximos dias a abertura do processo licitatório para construção da Central de Abastecimento de Alimentos (Ceasa) de Dourados, que terá investimentos de quase R$ 9 milhões. O anúncio foi feito durante a entrega de resfriadores de leite para pequenos produtores de 23 municípios, em ato realizado na tarde desta segunda-feira (13.11), na Capital.

“Nosso governo tem investido fortemente na agricultura familiar para fortalecer este importante segmento da produção rural e reduzir a dependência do Estado em relação ao consumo de hortifrutigranjeiros, que hoje importamos”, afirmou o governador. “Vamos autorizar a construção da Ceasa de Dourados, que vai atender a um grande polo de produção e consumo do Estado, dando assim um grande passo para organizarmos a cadeia alimentar”, completou.

Reinaldo Azambuja lançou a construção da Ceasa de Dourados em abril, durante visita a cidade, oportunidade em que assinou um termo de cooperação com a Prefeitura, que participa do projeto com a doação de uma área de 4,12 hectares situada estrategicamente no trevo da BR-163 com a BR-376 (início do Anel Viário Norte e saída para Fátima do Sul), que demandam aos estados de São Paulo e Paraná.

Produção

“Essa cooperação vai dar melhores condições e suporte para levarmos nossos produtores da agricultura familiar para dentro da Ceasa, com assistência técnica, qualificação da mão de obra local para melhor prestação de serviço”, destacou o governador. O convênio, segundo ele, dinamizará e dará mais competitividade ao pequeno produtor. “Não basta construir o Ceasa sem fazer todo esse cadeamento para termos uma agricultura familiar muito mais forte.”

O diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini, disse que o investimento do Governo do Estado vai transformar a agricultura familiar da microrregião de Dourados, além de diminuir a distância entre o grande e pequeno produtor rural do consumidor. “A Ceasa de Dourados vai atender a demanda da região, sem necessidade do mercado local comprar em Campo Grande e fora do Estado”, explicou.

O projeto da nova Ceasa compreende a construção de um galpão destinado à agricultura familiar e outro para os atacadistas, área administrativa, banheiros e cercamento. Está previsto ainda a pavimentação de toda a área, instalação de mais um galpão para os atacadistas e outro galpão para caixarias, além de uma praça de alimentação. A prefeitura de Dourados investiu mais de R$ 740 mil na aquisição do terreno. (Com assessoria).