Maracaju Reincidente, falso dentista é flagrado atuando em clínica em Maracaju Clínica também foi interditada por acobertar falso profissional

Um homem de 34 anos foi flagrado na manhã da quarta-feira (17) exercendo ilegalmente a odontologia em uma clínica em Maracaju, a cerca de 160 km de Campo Grande. Na clínica, pacientes aguardavam por atendimento com o falso dentista enquanto a irregularidade foi flagrada pela fiscalização.

A ação foi executada em conjunto pelo CRO-MS (Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul) e pela Vigilância Sanitária de Maracaju. Segundo o conselho, o homem flagrado em exercício ilegal da profissão não possuía registro na entidade e é reincidente na mesma infração. De acordo com o conselho, a clínica também foi interditada por acobertamento do exercício ilegal da profissão.

O CRO-MS destaca que tratamentos dentários precisam ser executados por profissionais devidamente habilitados para tanto, a fim de não expor a própria saúde em risco. “A população deve procurar tratamento com pessoas devidamente habilitadas, pois é a garantia que o profissional está apto a exercer a odontologia”, declara o presidente do CRO-MS, José Wilson Capdeville.

O CRO-MS informa que denúncias sobre irregularidades podem ser efetuas pelo site da entidade. Os denunciantes têm a identidade preservada.