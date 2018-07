Oportunidade Restaurante da Capital abre 30 vagas de emprego nesta sexta-feira "Até o dia 16 de julho, de jovens profissionais para os cargos de auxiliar de cozinha e garçom"

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), em parceria com a Rede de Restaurante e Hamburgueria Gourmet

, realizará processo seletivo, a partir desta sexta-feira (13) até o dia 16 de julho, de jovens profissionais para os cargos de auxiliar de cozinha e garçom.

Para candidatar-se à vaga de auxiliar de cozinha, é necessário possuir ensino fundamental completo; já para a vaga de Garçom, é preciso ensino médio incompleto/cursando ou completo. A empresa não exige experiência, pois oferecerá treinamento. Esse treinamento será remunerado e realizado na sede da empresa, localizada em Curitiba – Paraná, com duração de 14 a 45 dias.

Além do treinamento, a empresa oferece: 4 refeições diárias; convênio médico e odontológico e descontos no restaurante da marca. A carga horária de trabalho diária é de 7h20, dividida em 2 turnos – almoço e jantar com horário de intervalo a tarde. Trabalha-se em escala de 6×1, tendo uma folga na semana, entre segunda e quarta, e um domingo ao mês.

Confira as descrições das atividades:

– Auxiliar de Cozinha (15 vagas). Atribuições: Manipulação e preparo dos alimentos; organização da cozinha e dos pedidos; limpeza do ambiente de trabalho e utensílios utilizados.

– Garçom/Garçonete (15 vagas). Atribuições: Atendimento ao cliente; informações sobre os produtos, anotação dos pedidos dos clientes, conferência dos pedidos, servir e retirar a mesa, eventualmente levar a conta e realizar a cobrança.

O salário para ambas as vagas será de R$ 960,00 e mais gratificações. Os profissionais interessados deverão comparecer à sede da Funsat entre os dias 13 a 16 de julho, munidos com Documentos Pessoais (RG e CPF), Carteira de Trabalho e Currículo.

A Fundação está localizada na Rua 14 de julho,992 – Vila Glória (quase ao lado da Igreja Ortodoxa). Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3314-3084.