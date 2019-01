Enem Resultado do Enem 2018 será divulgado nesta sexta-feira Nota só pode ser consultada individualmente. A vista do espelho da redação, usado para fins pedagógicos, não será liberada nesta sexta

Os candidatos que fizeram o Enem 2018 vão poder consultar suas notas a partir desta sexta-feira (18). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o horário de liberação será divulgado no dia por meio de um card nas rede sociais da instituição.

Os participantes que realizaram o exame como treineiros só terão acesso aos seus resultados no dia 18 de março. O "espelho da redação", que são a cópia digitalizada dos textos e as justificativas para as notas, também será liberado 18 de março, informa o Inep.

Como consultar o resultado

Para acessar a nota, os candidatos devem acessar a Página do Participante, incluir o CPF e a senha cadastrada. A nota do Enem 2018 só pode ser consultada individualmente.

Sisu

Com a nota do Enem 2018, os candidatos podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2019. O prazo começa na próxima terça (22) e encerra na sexta-feira (25). A inscrição é feita pelo site do programa: http://sisu.mec.gov.br/.

Calendário do Sisu 1º semestre de 2019

Inscrições: 22/1 a 25/1

1ª chamada: 28/1

Matrículas da 1ª chamada: 30/1 a 4/2

Inscrição na lista de espera: 28/1 a 4/2

Convocações de outras chamadas: a partir de 7/2

Enem 2018

A primeira aplicação do Enem 2018 aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro, e a segunda, voltada para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) e Jovens sob Medida Socioeducativa, ocorreu nos dias 11 e 12 de dezembro. Dos 5,5 milhões de inscritos na edição, apenas 24,9% não compareceram para fazer o exame.

Além do Sisu, as notas do Enem podem ser usadas pelos candidatos no Programa Universidade para Todos (ProUni), Financiamento Estudantil (Fies), e em 37 universidades de Portugal.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Enem é a segunda maior prova do tipo no mundo, só perdendo para o "gao kao", prova de admissão ao ensino superior da China, com 9 milhões de candidatos.