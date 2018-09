Transplantes RJ bate recorde de transplantes de coração em 2018

O Estado do Rio de Janeiro contabiliza um total de 1.287 transplantes feitos em 2018, até esta quinta, dia 27 de setembro, quando se comemora o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. O ano marca o recorde do Programa Estadual de Transplantes (PET) em procedimentos de coração.

Desde a criação do Programa Estadual de Transplantes em 2010, quase quinze mil (14.693) vidas foram transformadas pelo programa, que teve um aumento de 318% na realização de transplantes de órgãos e córneas em 2017 em comparação a 2010.

Os transplantes de coração realizados pelo PET nunca atingiram o patamar de 2018 - até agosto, 17 pessoas receberam o órgão. Em 2017, foram 12.

Já para fígado, de janério até agosto, foram transplantados 170. Em 2017, foram 247. Esse número, recorde no estado, representa um aumento de 263% de transplante de fígado em relação a 2010, quando foram realizados 68 procedimentos.

Das unidades estaduais, familiares de pacientes do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, foram as que mais autorizaram a doação. Ao todo, em 2018, foram 64 órgãos captados no hospital, dentre eles 38 rins, 22 fígados e 4 corações.

Como se declarar doador

Para Gabriel Teixeira, coordenador do PET, a divulgação e a discussão são os melhores caminhos para aumento do números de transplantes. Além de coração e fígado, o PET realiza transplantes e captação de rim, medula óssea, osso, pele, córnea e da emembrana que protege o globo ocular.

"Sabemos que a decisão de doar os órgãos de um parente é tomada no momento mais difícil, mas o debate nos ajuda a aumentar o número de doações. A doação de uma única pessoa pode significar até sete transplantes, mudando a vida de muita gente"

O PET disponibiliza no site um formulário para cadastro como doador, além de imprimir o Cartão do Doador.

Apesar de não ser um documento legal, uma vez que somente familiares diretos podem autorizar a doação, o cadastro visa estimular as famílias que discutam o assunto, busquem informações e compartilhem entre todos a vontade de ser doador. Mais informaçõe spodem ser obtidas através do Disque-Transplante, no número 155.