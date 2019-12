Dourados Rock Solidário acontece nessa sexta-feira em Dourados

Com o objetivo de conciliar música e solidariedade, o Rock Solidário de Dourados será realizado nesta sexta-feira (6) a partir das 22 horas.

A edição deste ano do Rock Solidário acontecerá na Tex na rua Major Capilé, 1000 (esquina com a rua Floriano Peixoto) com a participação das bandas de Tributo Pearl Jam por Grog’s, Dig Cookies, Mad Rats e Barango´s Funk.

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a R$10 na Banca do Jaime. Toda a bilheteria será revertida em compra de mantimentos para famílias carentes.

Na tentativa de proporcionar um Natal melhor para as crianças dessas famílias, os organizadores convidam a todos a levarem brinquedos em bom estado para doação. Quanto mais brinquedos forem doados, mais crianças serão agraciadas, então para atender a maior quantidade de crianças, cada pessoa pode levar mais de um brinquedo.

Quem contribuir com doação de brinquedos concorrerá a prêmios doados por parceiros e que serão sorteados durante o evento.