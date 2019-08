Salineiro Salineiro questiona local de radares na Capital e destinação de multas

Ao classificar radar móvel uma “covardia”, o vereador André Salineiro revelou nesta quinta-feira (15) que mais de 11 mil veículos foram multados em 10 dias, em Campo Grande. A indústria da multa é fortalecida com os radares, na opinião do parlamentar, que já fez levantamento sobre a destinação do arrecadado em multas. Salineiro insiste para que a Prefeitura diminua o número de radares, substituindo muitos por travessia elevada, além de defender o fim de radares móveis no município e também em rodovias estaduais, já que o presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão deles em estradas federais.

“Os radares ficaram desligados por dois anos, de dezembro de 2016 a dezembro de 2018, e neste período, constatamos um dado importante que revela que os radares não diminuem o número de acidentes em Campo Grande. Servem apenas para multar e assaltar quem já paga vários tributos”, argumentou Salineiro ao destacar que de 2017 para 2018, houve redução de 22% no número de acidentes e de 2016 para 2017, uma redução de 15% do número de mortes.

Salineiro destacou que não é contra radares, mas contra o uso excessivo, em especial dos móveis que surpreendem os condutores. No país, Bolsonaro tenta evitar gasto de R$ 1 bilhão previstos para instalação de 8 mil radares. Em Campo Grande, o vereador aproveitou para levantar o tema mais uma vez. “É um recurso milionário. Precisamos da sensibilidade da Prefeitura para rever tudo isso, onde tem necessidade e onde não tem”.