Dourados Sebrae oferece inspeções veiculares gratuitas em Dourados

O Sebrae/MS, em parceria com a ACED, realiza em Dourados, de 12 a 19 de dezembro, o Circuito IVG – Inspeção Veicular Gratuita para auxiliar quem comparecer a uma das oficinas parceiras a identificar possíveis problemas mecânicos em seus automóveis.

Os condutores receberão um check-up completo do veículo nas partes de mecânica, autoelétrica, funilaria e pintura, ar-condicionado, entre outros. Profissionais farão a análise e oferecerão orientação quanto à importância de fazer verificações periódicas, direcionando-os à solução das irregularidades constatadas.

Mato Grosso do Sul tem frota com cerca de 713 mil automóveis, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, o que o coloca na 13º posição dos estados brasileiros com maior número de carros. Com tantos veículos em circulação, o impacto ao meio ambiente é grande e, se não forem regularmente vistoriados, a quantidade de gases poluentes liberados no ar é ainda maior.

Além de minimizar as consequências ambientais, a avaliação preventiva traz benefícios ao melhorar a eficiência do veículo e diminuir o consumo médio de combustível.

O número de atendimentos em cada oficina é limitado. Para mais informações, ligue na Central de Relacionamento do Sebrae, pelo telefone 0800 570 0800.