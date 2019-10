SOLIDARIEDADE Segunda edição do Jantar dos Chefs reúne mestres da gastronomia em pol da AACC Festa será no sistema all inclusive, com alta gastronomia e música

Foto: Alexis Prappas A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) promove neste sábado (19) a segunda edição do Jantar dos Chefs, uma noite gastronômica na qual 11 dos mais renomados chefs do Brasil prepararão pratos especiais, em uma requintada experiência gastronômica. Durante o jantar será possível saborear as criações do chef André Barros (Goiás) e dos chefs sul-mato-grossenses: Paulo Machado, Daniel Barbosa, Marcílio Galeano, Adriano Torres, André Nardo, Bernardo Fernandes, Lucas Melo, Renata Andrade, Ricardo Mereb e Tomás Saldanha. Além disso, será uma oportunidade para conhecê-los de perto. O jantar será no sistema all inclusive, ou seja, além de saborear as delícias preparadas por esse super time, os convidados terão drinks, cerveja, água e refrigerante à vontade. A animação fica por conta da banda JS Orchestra, da DJ Natalia Albuquerque e do musicista Guilherme Vieira. SOLIDARIEDADE O cachê de todos os chefs foi doado para a AACC/MS e todo o evento está sendo realizado de forma beneficente, com a ajuda de apoiadores como Bebi Festas, Cia de Ideias, Golden Class, Orgânica Farmácia de Manipulação, Condor Turismo, Camicado, Malibu Bartenders, Shopping Campo Grande, Fort Atacadista, Sabores da Terra, Empório Mansur, Caimasul e Asa Anestesiologia. Toda a renda arrecadada será utilizada para a manutenção da Casa de Apoio da AACC/MS, que mensalmente tem despesas básicas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, além de toda a assistência aos beneficiários. SERVIÇO Jantar dos Chefs AACC/MS 2019 QUANDO: 19 de outubro (sábado), às 20h30 ONDE: Golden Class, Av. Mato Grosso, 5046 VALOR: Os convites são limitados, custam R$ 200 por pessoa e devem ser adquiridos com antecedência. Mais informações: (67) 3322-8000.