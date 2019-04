OPORTUNIDADE Semana começa com 110 vagas de emprego e salários de até R$ 2 mil na Capital Várias vagas para Pessoas com Deficiência

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferece nessa segunda-feira (15), 110 vagas de emprego em Campo Grande. Há vagas para Assistente de vendas, essa destinada a Pessoas com Deficiência (PcD). A média de salário é de R$ 950 à R$ 2 mil.

Há oportunidades para Auxiliares de cozinha, quatro vagas, Auxiliar de linha de produção, também qiuatro vagas, Repositor de Mercadorias, também quatro vagas. Dentre essas vagas, há espaço para a pessoa PcD.

Os interessados devem comparecer com documentos pessoais na sede da Funtrab, na Avenida Treze de Maio, n°2773, Centro de Campo Grande.

Para vagas no interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no site da Funtrab. A lista completa de vagas pode ser conferida aqui.