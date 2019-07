CLIMA Semana começa com céu limpo e temperaturas sobem em MS Confira como fica o tempo para hoje (08) na Capital e algumas cidades do interior

Morador caminha aos arredores da Praça do Papa em Campo Grande Foto: Tero Queiroz

A temperatura começa a subir em Mato Grosso do Sul. Campo Grande registra mínimas ainda gélidas na casa dos 10°C e póde atingir até 23°C. Sol o dia todo sem nuvens. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em algumas regiões, as mínimas atingem até 3°C, nesta segunda-feira (08).

Conforme o Clima Tempo, na região Centro-Oeste, o ar fica muito seco e os níveis de umidade relativa do ar podem chegar aos 20%. Não há previsão de chuva para nenhuma área. A previsão é de céu limpo no período da manhã e céu claro à tarde. Em Dourados, Ponta Porã, Antônio João, Amambai e Mundo Novo as mínimas podem chegar a casa dos 11°C, a máxima será de 24°C.

Aquidauana, Corumbá, Miranda, Ladário e Porto Murtinho, o céu ficará claro, a mínima atinge até 3°C e a máxima poderá chegar aos 26°C. Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Paraíso das Águas e Aparecida do Taboado, a máxima poderá chegar aos 25°C.