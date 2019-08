Medidas socioeducativas Seminário debate políticas públicas para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas

“Desafios para o Desenvolvimento do Serviço de Proteção Social Especial a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas nas Modalidades de Prestação de Serviços a Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA)”, é o tema do seminário capitaneado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), e que começa na próxima quinta-feira (15.8), a partir das 8h, na Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”.

Profissionais dos 79 municípios do Estado, que atuam direta ou indiretamente nos serviços socioassistenciais de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, são o público-alvo do evento.

“O evento visa constituir um espaço de qualificação técnica, de discussão e socialização de saberes acerca do tema proposto, permitindo que o acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, se torne um importante marco na reconstrução da trajetória de vida dos mesmos”, é o que explica a coordenadora da Proteção Social Especial da Sedhast, Veridiana Almeida.

As palestras serão permeadas pela prática do trabalho com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, e serão realizadas em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), por meio da Superintendência de Assistência Socioeducativa; Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Grande; Subsecretaria de Políticas para a Juventude de Campo Grande; Defensoria Pública de MS e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Clique aqui e confira a programação completa

Agenda

Evento: Seminário Estadual “Desafios para o Desenvolvimento do Serviço de Proteção Social Especial a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas nas Modalidades de Prestação de Serviços a Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA)”.

Data: 15 e 16 de agosto, a partir das 8h.

Local: Escola do Sistema Único de Assistência Social de MS “Mariluce Bittar”. Rua André Pace, 630, na Capital.