Oportunidade Senai oferece curso de sistemas de energia fotovoltaica em 5 cidades de MS Com uma carga-horária de 60 horas-aulas, o curso habilitará o aluno a instalar kits de sistemas

Foto curso instalador de placas fotovoltaicas Foto: Divulgação/Assessoria

O número de painéis solares fotovoltaicos instalados em residências, indústrias e estabelecimentos comerciais do Brasil tem crescido a cada ano. A busca por novas fontes de energia aumentou, principalmente, por conta da redução dos custos dos equipamentos, que, além de uma energia mais limpa, ainda proporciona uma diminuição significativa nos valores da conta de energia elétrica.

Diante do cenário favorável para esse tipo de tecnologia, o Senai de Mato Grosso do Sul oferece nas unidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Maracaju e Rio Verde o curso de instalações de sistema de energia fotovoltaica, que terá início em 7 de novembro. As matrículas já estão abertas nas respectivas unidades do Senai nos cinco municípios citados acima e os interessados devem ter no mínimo 18 anos de idade e ter concluído o 6º ano do Ensino Fundamental.

Com uma carga-horária de 60 horas-aulas, o curso habilitará o aluno a instalar kits de sistemas fotovoltaicos para geração de energia solar, possibilitando uma nova atividade econômica para o profissional. De acordo com o gerente de gestão de tecnologia e inovação do Senai, Leandro Schneider, existe uma demanda muito grande em Mato Grosso do Sul por profissionais qualificados nessa área.

“Existe um novo movimento em busca de produção de energia mais limpa e eficiente. No mercado nacional e mundial vem crescendo de forma exponencial a demanda pela energia fotovoltaica e faltam profissionais qualificados. Mato Grosso do Sul é um Estado beneficiado pela alta incidência solar e o Senai não tinha como ficar de fora disso, até porque é um assunto que também envolve a Indústria 4.0”, afirma Leandro Schneider.