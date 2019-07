Marina Ruy Barbosa Será? Marina Ruy Barbosa aparece loiríssima e choca internautas Cabelos ruivos eram marca registrada da atriz

A ruiva mais famosa do Brasil chocou os internautas ao compartilhar no Instagram duas fotos com os cabelos totalmente platinados, na tarde desta segunda-feira (22). Marina Ruy Barbosa pegou todo mundo de surpresa, já que é a primeira vez que muda a cor das madeixas.

“Finalmente loira! Lembra que já tinha comentado com vocês minha vontade de platinar?”, escreveu na legenda.

Em poucos minutos, milhares de seguidores comentaram a publicação elogiando o nosso visual. Até os amigos famosos fizeram questão de opinar.

“Muito perfeita”, disse a cantora Ludmilla.

A novidade também levantou suspeita de alguns fãs. “Linda de qualquer forma, mas desconfio que seja peruca”, opinou uma seguidora.