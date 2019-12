AGENDA Sertanejo, MPB e Cosplay são animações dessa segunda-feira na Cidade do Natal A Cidade do Natal abre as portas a partir das 16 horas e encerra as atividades às 22 horas

A programação nesta última segunda-feira de 2019, dia 30 de dezembro, começa com apresentação de João Junior e logo após será a vez da cantora Llez apresentar uma sonoridade voltada para a MPB com reprodução de músicas autorais.

O show de Cosplay que tem encantado as crianças está programado para iniciar às 21 horas. Com a presença do prefeito Marquinhos Trad, personagens como a boneca Lol, Chiquinha, Chaves, Elsa, Homem de Ferro e tantos outros, fazem um verdadeiro show, e envolvem o público presentes com brincadeiras, coreografias e gincanas.

A Cidade do Natal abre as portas a partir das 16 horas e encerra as atividades às 22 horas. A entrada, assim como as atividades no local, é gratuita.