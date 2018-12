Investimentos Setor produtivo intensifica investimentos em tecnologias sustentáveis Evento acontecerá em fevereiro e pela 1ª vez terá presença de expositores

Os preparativos para 14ª edição da Dinapec realizada em fevereiro de 2019 foram apresentados nesta sexta-feira (7), na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul).

O evento é uma das mais importantes vitrines tecnológicas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Gado de Corte) e nessa edição, denominada "Soluções para o Agro Sustentável" oferecerá espaço para expositores de insumos agropecuários, além de palestras, paineis e oficinas.

Segundo a chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa, Thais Basso do Amaral, o cronograma é bastante diversificado, a exemplo dos anos anteriores. No entanto, a participação de empresas ligadas ao setor representa mais informação para o produtor rural.

"Com esta parceria, o agropecuarista além de conhecer as tecnologias recentes desenvolvidas pela Embrapa e seus parceiros, terá a oportunidade de encontrar empresas relacionadas às soluções tecnológicas", observa.

Na avaliação do presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, as informações compartilhadas na Dinapec contribuem para elevar a produção e produtividade do setor rural.

"Nada melhor do que um evento como esse para comprovar a preocupação do setor em assimilar tecnologias que tenham foco na sustentabilidade. No evento, os produtores terão acesso a uma diversidade de informações que podem melhorar ainda mais a performance produtiva, aliadas a preservação do meio ambiente", argumenta.

PROGRAMAÇÃO

Entre as atividades oferecidas aos produtores rurais, técnicos, estudantes e empresários da cadeia produtiva que irão formar o público da Dinapec 2019 estão painéis - um espaço para debates sobre temas relevantes para a agropecuária; oficinas – aulas práticas sobre diversos assuntos com duração aproximada de duas horas; e os roteiros tecnológicos, um conjunto de quatro a cinco dinâmicas que abordam aspectos diferentes de um mesmo tema.

Os assuntos devem abordar aspectos da produção rural de pequeno, médio e grande porte, discutindo agricultura, pecuária, sanidade animal, novas cultivares e diversas tecnologias voltadas ao incremento sustentável da produtividade no campo.

Representando o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar (Sumapro), Rogério Beretta, reforçou a importância do evento para a agropecuária regional.

"O governo estadual é um parceiro tradicional da feira, em razão da expressiva contribuição tecnológica oferecida pela Embrapa. Além disso, os participante têm acesso a troca de experiências e o que há de mais moderno em termos de pesquisas sustentáveis", observa.

SERVIÇO

A Dinapec 2019 acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro na vitrine tecnológica da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. A entrada será gratuita, mas, é preciso que o interessado confirme a participação, por meio de inscrição no site: www.dinapec.com/2019