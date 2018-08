Tempo Sexta-feira de sol em Mato Grosso do Sul

Condição de tempo firme com sol entre nuvens e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode diminuir significativamente à tarde caindo de 90% para 25%.

Termômetros registram oscilação de 10ºC a 36ºC e ventos de fracos a moderados. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.