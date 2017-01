Na contramão da crise Sistema cooperativista cresce e matem linhas investimentos

Contra a maré do mau desempenho dos principais indicadores da economia, o sistema cooperativista do país tem demonstrado sua coesão e sua força. Enquanto vários segmentos sofrem, as cooperativas anunciam crescimento. Exemplo claro é a cooperativa C.Vale no oeste do estado do Paraná que vai implantar o terceiro turno de abate de frangos e deve gerar, cerca de mais 1,2 empregos diretos.

Técnicos da cooperativa estiveram reunidos na semana passada com dirigentes sindicais do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região – Sintrascoopa para demonstrar aos representantes dos trabalhadores o planejamento da C.Vale, que deve concentrar esforças para que até o mês de junho deste ano esteja implantado e funcionando com força total. Para que isso aconteça e não prejudique os trabalhos que já estão sendo realizados, serão necessários alguns ajustes na linha de produção.

De acordo com os técnicos da C.Vale, para que tudo ocorra normalmente e a cooperativa cumpra com seus compromissos, será necessário trabalhar alguns sábados durante este ano. Pelo o planejamento da cooperativa serão trabalhados 19 sábados durante 2017. Destes, nove serão trabalhados para compensar datas de feriados e 10 sábados serão pagos aos trabalhadores.

“Não somos a favor de que se trabalhe aos sábados, mas devido a conjuntura e o planejamento de crescimento e desenvolvimento da cooperativa, essa será a nossa contrapartida. Os trabalhadores sempre estiveram somando com a cooperativa em todos os momentos. Esperamos que na hora certa isso seja reconhecido pela direção da C.Vale”, afirma o presidente do Sintrascoopa Mauri Viana Pereira ao mencionar que durante o encontro o responsável pelo setor de Recursos Humanos da cooperativa revelou que de janeiro a junho de 2017, a cooperativa tem como meta a contratação de 200 pessoas por mês.

Durante a reunião ficou definido que a cooperativas estará divulgando nos locais de trabalho um calendário com as datas que haverá trabalho aos sábados.