CLIMA Sol intenso e massa de ar frio se encontram em MS Não há previsão de chuva

Foto: Tero Queiroz

Predomínio de calor em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Nessa quarta-feira (17) não há previsões de chuva. Uma massa ar gelado se aproxima do estado peo leste, e em meio ao calor o sul-mato-grossense notará vento fresco.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande o dia será de céu parcialmente nublado e a temperatura máxima será de 32ºC.

Em Coronel Sapucaia, Angélica, Deodápolis, Eldorado, Dourados e Ponta Porã, é previsto sol entre nuvens e e não chove. A mínima será de 20°C e a máxima de 30°C.

Nas regiões de Anastácio, Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, segue calor de até 35°C. Sonora, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes e Figueirão, as máximas serão de 33°C. Nada de chuva nesses municípios.