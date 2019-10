EVENTO 'Stand Up' de Marcos Pulga acontece no Dia do Servidor Público em Campo Grande Com um estilo irreverente o conferencista motivacional estará na Capital no dia 28 de outubro

Marcos Pulga, dará palestra em formato “Stand Up”, sobre “Educação Financeira – Qualidade na Vida Pública e Privada” aos servidores públicos no Dia do Servidor, 28 de outubro em Campo Grande. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Gestão de Campo Grande (Seges) e Sicredi e está programada apara ter início as 13h30 no Auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

O evento acontece em alusão ao Dia do Servidor, e tem vagas disponíveis para todas as secretarias municipais. Pulga realizou o mesmo show no ano passado onde reuniu aproximadamente 200 servidores na manhã desta quinta-feira (17 de maio de 2018) no Auditório Germano Barros de Souza no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, na ocasião contratado pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Com um estilo irreverente, o conferencista motivacional fala sobre como se virar na vida pública servindo pessoas de todos os tipos. Ele cria um modo divertido de tratar o tema passando a mensagem de que todo servidor público que quiser viver uma vida de qualidade deve ter bom humor no serviço, destaca a importância de elogiar as pessoas, de manter um bom relacionamento com todos, entusiasmo; motivação; persistência; comprometimento e positividade, estão entre os temas abordados durante a palestra.

Cartaz do evento. Foto: Reprodução.

Interessados em participar do evento devem realizar inscrição neste link.

Conforme a administração municipal, na ocasião o evento tem duplo objetivo: buscar a valorização dos servidores e ainda deseja preparar melhor os servidores Públicos para prestar um serviço de excelência aos contribuintes, considerando que os contribuintes.

Atualmente há cerca de 24 mil servidores públicos contratos em Campo Grande, mas o evento oferece apenas 400 vagas, por isso o interessado em participar deve se apressar.