Temer Temer lamenta morte do ex-governador de Roraima Anchieta Júnior

O presidente da República, Michel Temer, lamentou hoje (7) a morte do ex-governador de Roraima José de Anchieta Júnior. Em uma postagem no Twitter, o presidente diz que recebeu com pesar a morte do ex-governador.

“Foi com pesar que recebi a notícia do falecimento do ex-governador de Roraima, José de Anchieta Júnior. Meu abraço e sentimento aos familiares”.

O ex-governador de Roraima José de Anchieta Júnior (PSDB), 53 anos, está sendo velado em Boa Vista (Roraima) e provavelmente será sepultado ainda hoje (7), no Ceará. Os detalhes estão sendo definidos pela família.

Ele morreu ontem (6) à noite, vítima de um infarto fulminante. Anchieta passou mal, foi levado às pressas ao hospital, mas chegou sem vida.

Em 2006, Anchieta Júnior foi eleito vice-governador do estado de Roraima na chapa de Ottomar Pinto, pelo PSDB, para o mandato de 2007 a 2011.

Com a morte do governador Ottomar Pinto, assumiu o governo do estado em 11 de dezembro de 2007. Reeleito em 2010, renunciou ao cargo de governador em 2014 para ser candidato ao Senado, perdendo as eleições.