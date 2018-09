Tempo Tempo muda e meteorologia prevê temporais com granizo na região Sul

Depois de uma semana com altas temperaturas, chegando a 41 graus em algumas regiões, este fim de semana em Mato Grosso do Sul terá mudanças bruscas no tempo com possibilidades de chuvas e ocorrência de tempestades com raio, granizo, temporal e vendaval nos municípios do extremo Sul – Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

O aviso meteorológico de atenção foi divulgado nessa quinta-feira (13.9) pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), indicando eventos adversos em Mato Grosso do Sul dentro de 72 horas e situações críticas na área citada, principalmente, no amanhã (15) e domingo (16).

O alerta foi reforçado pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).

Baixa pressão

Segundo o CPTEC, no extremo Sul do Estado foram observadas, nessa quinta-feira, “formações de instabilidades ocasionais por uma baixa pressão vinda do Paraguai e dois cavados que auxiliam na formação de nuvens, com possibilidades de chuvas na região”.

Cavado é o nome técnico que se dá, no hemisfério Sul, a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação no sentido horário do fluxo de ventos e onde ocorre uma tendência à queda da pressão atmosférica.

O Cemtec divulgou mapa de distribuição de chuvas para os próximos sete dias – com ocorrências até quarta-feira (19.9), atingindo os mais de 50 municípios das regiões Central, Sul, Leste e Oeste do Estado.

Temperatura

Em relação às temperaturas, a previsão é de que os termômetros em Mato Grosso do Sul registrem para hoje (14.9) mínima de 16ºC e máxima de 39ºC. Confira o mapa: