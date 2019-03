Terceira "superlua" do ano poderÃ¡ ser vista hoje nos cÃ©u de MS

FENÔMENO Terceira "superlua" do ano poderá ser vista hoje nos céu de MS Confira o melhor horário para observação do alinhamento entre Terra e Lua

Superlua se ergue sobre as margens do rio Loire, em Lavau-sur-Loire, oeste da França, em 19 de fevereiro Foto: Loic Venance/AFP

A lua vai parecer maior hoje (20), na América do Sul e Norte, ou seja poder poderá ser vista no céu de MS, segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) dos Estados Unidos. A chamada “superlua”, será a terceira do ano, as anteriores puderam ser vistas em 19 de fevereiro e 21 de janeiro.

O fenômeno é possível porque a Terra e a Lua se alinham, criando um eclipse lunar total. A lua cheia estará no ponto mais próximo da Terra em sua órbita, chamada de perigeu.

No perigeu, a lua parece um pouco maior e mais brilhante da nossa perspectiva na Terra, daí a referência como "superlua", segundo a Nasa. O melhor horário para observar o fenômeno será a partir das 22h.

HORÁRIOS

A Lua estará cheia às 22h43;

O outono começa às 18h58;

Distância da Lua da Terra: cerca de 360 mil quilômetros.

Foto: Reprodução

O termo "superlua" surgiu em 1979 e não é o que poderíamos chamar de um "conceito astronômico". Ele é usado fora do meio acadêmico para fazer referência à união do perigeu com a Lua cheia. Não é uma situação rara de apreciar, mas é uma excelente oportunidade para quem quer começar a observar o céu.