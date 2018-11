Bolsa-Atleta Termina nesta quinta-feira prazo de inscrição para o Bolsa-Atleta 2019 Ao todo são 190 bolsas

Para os atletas e técnicos interessados termina nesta quinta-feira o prazo de inscrição do Programa Bolsa-atleta e Bolsa-técnico 2019. O cadastramento pode ser realizado até à 23h59min através do site da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Ao todo são 190 bolsas, nas categorias: Estudantil, Nacional e Pódio Complementar, para o atleta. Já o Bolsa-técnico é dividido em Escolar e Nacional.

Sendo que 100 bolsas são estudantis, no valor de R$ 381,19; 50 bolsas nacionais, de R$ 871,29 e outras 20 bolsas pódio também no valor de R$ 871,29.

O Bolsa-técnico Escolar contemplará 10 treinadores com R$ 544,56 por mês e outros 10 técnicos com R$ 816,84 para o Bolsa-técnico Nacional.

Neste ano, os atletas receberam primeira parcela em junho, referente a maio, e a última parcela será paga em 2019, no mês de competência. Em dezembro, serão pagos 50% das parcelas do benefício estadual.

Para 2019, o investimento será de mais de 1,3 milhão, um reajuste de R$ 152, 679,00 no valor total do benefício, o pagamento da primeira parcela está previsto para o mês de abril.