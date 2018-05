Enem 2018 Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o Enem 2018

prazo final para as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina nesta sexta-feira (18.5). Todos que querem fazer o Enem 2018 devem se inscrever, mesmo quem já solicitou a isenção da taxa. As provas estão marcadas para os dias 4 e 11 de novembro.

Este ano, o Enem traz uma novidade: o segundo dia de provas passará a ter mais 30 minutos de duração. Agora, os estudantes terão cinco horas para responder às questões de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.

A nota da Redação continua valendo entre zero e mil pontos, respeitando os critérios dispostos no Portal do Inep e na Cartilha do Participante – Redação no Enem 2018, que será publicada posteriormente com detalhamento das cinco competências avaliadas.

Todas as informações sobre o Enem estão disponíveis no portal do Inep, na página do Enem 2018 e no aplicativo Enem 2018, disponível na App Store e na Google Play. O Fale Conosco do MEC/Inep atende pelo 0800 616161 e em sua versão online.