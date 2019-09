EMPREGO Ticket abre vagas na área comercial para profissionais de MS Há oportunidade para home office

Foto: Reprodução

A Ticket, marca da Edenred Brasil pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação, está com posições abertas na área comercial para profissionais da cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O processo seletivo visa reforçar o time de vendas, com oportunidades para atuação na modalidade home office.

Para a vaga, o profissional deve ter superior completo e experiência na área de vendas. Espera-se que também tenha conhecimento no mercado bancário, financeiro ou de cartões, bem como perfil analítico e de autogestão para a atuação no modelo de trabalho remoto.

A Ticket é considerada a melhor empresa de benefícios para se trabalhar no Brasil, de acordo com o ranking Great Place to Work® Institute (GPTW). A marca é referência por promover diversos programas para o desenvolvimento de competências técnicas e pessoais e que têm foco na valorização, aperfeiçoamento e reconhecimento de seus colaboradores.

Os interessados em atuar nas vagas da área comercial, devem se candidatar pelo site: edenred.com.br/carreiras/.

SOBRE

A Ticket, uma marca Edenred, constrói conexões que multiplicam benefícios para empresas, empregados e comerciantes. Pioneira na transformação digital do setor, oferece soluções inovadoras e versáteis nos segmentos de Alimentação, Transporte, Cultura, Incentivos, Recompensas, Antecipação Salarial e Saúde.



Presente no Brasil desde 1976, a Ticket lançou o primeiro benefício ao trabalhador para refeição-convênio com o Ticket Restaurante, por meio do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Tem mais de 7 milhões de empregados beneficiados, 130 mil empresas-clientes e 330 mil comerciantes credenciados, contando com as principais adquirentes do mercado.