TECNOLOGIA TIM Empresas lança blog com dicas sobre marketing digital aos pequenos e médios empreendedores Site terá lançamento oficial em evento no Cubo Itaú com palestras de Amazon e Microsoft

Por: TERO QUEIROZ 11/12/2019 às 20:21

Foto: VR Benefícios A TIM Brasil, empresa de telefonia brasileira subsidiária da Telecom Itália lança um blog com conteúdo gratuito para empreendedores. O site intitulado “Parceria de Negócios” já está no ar desde hoje (11). Segundo a empresa o site traz matérias e dicas de temas como marketing digital, vendas e legislação, dentre outros assuntos que permeiam o cotidiano dos pequenos empresários brasileiros. "O setor de pequenas e médias empresas é cada vez mais relevante no Brasil. Para se ter uma ideia, ele gerou 75% dos empregos formais em setembro”, disse o diretor de marketing da TIM, Rafael Marques. O novo blog é uma continuidade ao reposicionamento da companhia no segmento corporativo, que aconteceu no ano passado com o lançamento da marca TIM Empresas. A operadora tem serviços que vão além da conectividade para pequenas e médias empresas, como cloud computing, segurança, help desk remoto, entre outros. “O objetivo é oferecer o melhor custo x benefício do mercado, atendendo a todas as necessidades dos clientes, seja por meio dos próprios serviços ou de parceiros de soluções corporativas”, explicou. A TIM opera nas redes GSM, EDGE, WCDMA, HSDPA, 3G e 4G. No Brasil, foi fundada em 1995, começando suas operações em 1998.