Educação UCP vai oferecer medicina em Ciudad Del Este e maioria das vagas é preenchida por brasileiros "A UCP é considerada uma das maiores instituições de ensino do Paraguai"

A Universidad Central Del Paraguay (UCP) vai oferecer o curso de medicina em duas Unidades em Ciudad Del Este a partir do segundo semestre deste ano. Uma grande estrutura foi montada para receber cerca de 700 alunos e boa parte destas vagas já estão preenchidas por estudantes de vários estados brasileiros, paraguaios e de outros estados da América do Sul.

A UCP é considerada uma das maiores instituições de ensino do Paraguai e vem ganhando reconhecimento pela qualidade do ensino oferecido na região de Pedro Juan Caballero e agora expande suas Unidades para outros com a mesma excelência e eficiência.

Em Ciudad Del Este serão instaladas Unidades nas proximidades do Lago da República no bairro Boqueirão e no Complexo Internacional em Minga Guazu. São locais que oferecem todas as condições para que professores alunos e todo o corpo técnico possam desempenhas suas funções da melhor maneira possível.

Segundo o diretor administrativo da Instituição, Karlos Bernardo, a UCP estará presente no dia-a-dia da comunidade local com projetos de extensão e no setor acadêmicos o objetivo é formar profissionais comprometidos com a qualidade de vida das pessoas que passarão pelas mãos destes futuros profissionais.

“Queremos formar grandes profissionais, pois sabemos que quando saírem daqui eles cuidarão de vidas, de seres humanos quase sempre em momentos fragilidade e por isso esse suporte no começo e durante o processo de aprendizagem será muito importante durante toda a vida profissional daqueles que sairão dos bancos de nossa universidade”, disse Bernardo.

A primeira turma em Ciudad Del Este vai ser implantada no dia 6 de agosto onde serão disponibilizadas 700 vagas para o curso de medicina. As matriculas estão abertas através do telefone 67 99677 0757 onde os interessados também poderão obter informações sobre o curso de medicina e a Universidad Central Del Paraguay. Os dois pólos salas de aulas climatizadas, laboratórios modernos e equipamentos de última geração. Além disso, os custos de um curso de medicina no Paraguai é outro atrativo que está levando centenas de brasileiros para as universidades do Paraguai. (Com assessoria).