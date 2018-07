Educação UEMS segue com inscrições abertas para curso de línguas

O Núcleo de Ensino de Línguas (NEL) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) em Campo Grande está com inscrições abertas para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Latim, Libras e Redação. A grande novidade neste semestre, são as turmas de Inglês Teen (11 a 15 anos) e Inglês para terceira idade (mais de 60 anos).

As turmas novas surgiram da demanda de alunos com essa faixa etária. “Nós pretendemos trabalhar com essas turmas metodologias específicas, por isso, abrimos a turma teen e da terceira idade”, explica o professor Paulo Rafael de Almeida, que irá ministrar aulas na turma dos idosos.

Os cursos do NEL têm duração de 45h por semestre, com um custo único de R$ 250,00. As aulas, que acontecem no campus da Uems em Campo Grande, começam no dia 4 de agosto e os alunos podem contar com salas climatizadas, equipamentos como computadores, caixas de som e aparelho datashow. Veja a programação completa aqui.