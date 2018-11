UFMS UFMS promove feira de produtos livre de agrotóxicos Entre os produtos bolos, geleias, doces, compostas, frutos do cerrado

Para quem deseja uma alimentação livre de agrotóxicos a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) realiza até quarta-feira (14), às 18h, a Feira Agroecológica no complexo Multiuso na Universidade que tem como objetivo promover a agricultura familiar. O evento integra a programação do Agroecol 2018, seminário internacional sobre agroecologia.

Entre os alimentos estão bolos, geleias, doces, compostas, frutos do cerrado e até artesanato. Além de saudáveis, os produtos foram produzidos na lógica da economia solidária. No local, estão reunidos 50 expositores de várias regiões de Mato Grosso do Sul, como Ponta Porã na fronteira e Corumbá, no Pantanal.

A produtora Viviane Mallmann, faz parte de um grupo de agricultores do assentamento Nazareth, de Sidrolândia. Eles trabalham com agroecologia e sistema agroflorestal e vendem na Feira Agroecológica vinagre e vinho de guavira, sementes e frutos de cerrado, ela acredita que a feira é um espaço de troca de saberes.

“Já existe uma linha de crédito brasileira para sistema agroflorestal porque é extremamente sustentável, mas ele não é acessado por falta de conhecimento, esse evento proporciona os agricultores conhecerem isso por meio das palestras, a gente troca muitas receitas e informações aqui na feira, a sustentabilidade também se dá pela troca de saberes", ressalta.

Além da feira, são realizadas palestras com profissionais do Brasil e exterior, apresentação de trabalhos técnico-científicos, discussões em grupos, minicursos e oficinas.

Além da UFMS, fazem parte da organização a Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a Embrapa Pantanal e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer). O evento é promovido pela Sociedade Científica Latino Americana de Agroecologia, Associação Brasileira de Agroecologia e outras instituições.