UCDB UMI recebe visita de deputados que integram a Frente Parlamentar da Pessoa Idosa

Nesta quarta-feira (24), dois deputados estaduais membros da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da Pessoa Idosa visitaram a Universidade da Melhor Idade (UMI), no campus Tamandaré. Renato Câmara e João Grandão foram recebidos pela coordenadora do programa, Leiner Maura Alves Vieira de Mello, e pela Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da UCDB, Luciane Pinho de Almeida.

Parlamentares conheceram a estrutura e as atividades desenvolvidas pela UMI, tiveram um momento de interação com os alunos e acompanharam uma partida de vôlei adaptado nas quadras cobertas. A UMI é a terceiro programa a receber os deputados, já que esse trabalho é uma das etapas da frente parlamentar. Ao todo, o grupo pretende conhecer cinco Instituições que desenvolvem ações com idosos.

“Percebemos que a UMI tem feito um trabalho fantástico para a nossa comunidade. Aqui, as pessoas da terceira idade vem para discutir, participar e se aprimorar. Estamos conhecendo lugares como esse, além dos encontros em que debatemos e propomos leis, para que possamos levar as experiências para a Assembleia Legislativa para serem compartilhadas, algo muito importante para garantirmos o direito da pessoa idosa”, explicou Renato.

Durante o encontro com os deputados estaduais, os alunos da UMI aproveitaram para reivindicar algumas melhorias como a criação de um centro de saúde multidisciplinar com geriatras e o direito ao passe de ônibus gratuito a partir dos 60 anos, benefício que hoje é concedido só após os 65 anos. “Pra nós é muito bom que tenha esse contato e perceber que a frente parlamentar realmente está trabalhando pelos direitos dos idosos”, comemorou Leiner.

A inciativa também foi bem vista pela Pró-Reitora Luciane, que pontuou a importância de ter parlamentares que atuem em prol das políticas públicas para a terceira idade. “Eles estão pensando no fundo do idoso, na organização e nas necessidades e demandas que essa população tem. Aqui nós temos um público bastante grande da terceira idade, por volta de 400 idosos em atividade, pessoas ativas e politizadas, por isso acho que essa interação tende a render muitos frutos”, comentou.