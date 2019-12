EDUCAÇÃO Unigran Capital leva vestibular até comunidade quilombola de Furnas do Dionísio "Pela primeira vez na história de nossa comunidade Furnas do Dionísio e Escola Estadual Zumbi dos Palmares", disse moradora

Foto: Divulgação

A Unigran Capital levou o seu vestibular para fora do Centro Universitário. Na última quarta-feira, 27 de novembro, a prova foi aplicada na Escola Estadual Zumbi dos Palmares, na comunidade quilombola Furnas do Dionísio, na área rural do município de Jaraguari - a cerca de 40 km de Campo Grande.



De acordo com a professora do curso de Educação Física da Unigran Capital, Andréia Cavalheiro - que aplicou a prova - 20 alunos do ensino médio realizaram o processo seletivo. A maioria, segundo a Andreia, optou pelo curso de Pedagogia da Unigran EAD Campo Grande, por conta do deslocamento. Entre os futuros acadêmicos também tiveram inscrições para os cursos de Psicologia, Educação Física, Fisioterapia e Estética.



“Eles estavam nervosos, porque pensam nos futuro. A maioria dos alunos escolheu Pedagogia e Psicologia. A maioria pensa em se formar para continuar na comunidade. e vários têm o sonho de se tornar professores”, conta a professora.



Segundo Andreia, a comunidade já conhecia a Unigran Capital, pois todos os anos, o curso de Educação Física leva os acadêmicos para realizar ações sociais. Desta vez, a prova foi aplicada na escola - que é a única de ensino médio na comunidade - para facilitar o acesso ao vestibular.



“Pela primeira vez na história de nossa comunidade Furnas do Dionísio e Escola Estadual Zumbi dos Palmares, recebemos uma instituição de ensino superior para aplicar vestibular aos nossos estudantes de ensino médio e cursinho pré-vestibular. Dessa forma, nós enquanto escola, proporcionamos uma oportunidade aqueles que pretendem dar continuidade aos seus estudos”, publicou a escola no Facebook. A escola tem como diretor Marcos Reichel e coordenador pedagógico Jakson Vilela.



Fundada em 1890, Furnas do Dionísio conta atualmente com aproximadamente 100 famílias que têm nas atividades agrícolas, traço importante de identidade que preserva um pouco da sua ancestralidade com Dionísio Antônio Vieira, mineiro que fundou a comunidade após a abolição da escravatura.



Na sexta-feira, 29, a prova do vestibular Unigran Capital foi aplicada na Escola Estadual José Serafim Ribeiro, na zona urbana de Jaraguari.