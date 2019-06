DESTAQUE Universidade que está entre as 10 melhores da América Latina tem polo em Campo Grande Em modalidade EaD, Católica de Brasília oferece mais de 35 cursos

Foto: Divulgação

O Ensino a Distância já foi visto com estranheza pelo brasileiro, mas hoje faz parte da rotina de muitas pessoas, parte pela praticidade, parte pela acessibilidade que a modalidade oferece. Com as aulas online não é necessário estar fisicamente na universidade, o ambiente virtual dá conta do conteúdo e vira uma grande oportunidade na vida de muitos brasileiros que antes viam o sonho da graduação ou da pós-graduação como algo distante.

No país, cerca de 1,5 milhão de brasileiros estudam a distância, o que significa 18,6% das matrículas totais. Para se ter uma ideia, em 2004, eram apenas 60 mil alunos.

Uma das universidades mais tradicionais do Centro-Oeste, a Universidade Católica de Brasília foi uma das instituições particulares que expandiu seus cursos para a modalidade a distância. Considerada a melhor do Centro Oeste, a quarta do país e a oitava melhor da América Latina, ela tem polos em estados como Goiás, Rio de Janeiro, Tocantins, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo e até fora do país, como Estados Unidos e Japão.

Campo Grande agora também ganhou um polo EaD da Católica. Um dos seus diferenciais é a parceria firmada com a Google for Education, utilizando o Chromebook para a conexão direta do graduando com professores mestres e doutores. Além disso, o material didático é diferenciado e o acadêmico tem acesso livre à biblioteca digital.

A professora Dra. Terezinha Braz, gestora do polo, explica que o ambiente virtual é 100% seguro para o atendimento dos alunos, incluindo as avaliações presenciais, complementando toda a inovação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a um valor de mensalidade bastante acessível.

"Ao se formar em um curso da Católica EAD, o diploma será exatamente o mesmo que o do ensino presencial. Isso quer dizer que, além de possuir um diploma com o peso e o reconhecimento de uma universidade, o aluno terá a mesma qualidade dos conteúdos e professores, mas com uma diferença: a flexibilidade para estudar onde e quando quiser", explica a coordenadora.

Em Campo Grande são oferecidos mais de 25 cursos de graduação. Os mais procurados são Pedagogia, Administração, Gestão de Recursos Humanos e Serviço Social. Além disso, há 10 opções em pós-graduações como Análise Criminal, Direitos Humanos, Docência Virtual e Presencial no Ensino Superior, Engenharia de Software, Gestão de Projetos, Governança de Tecnologia da Informação, Psicopedagogia Clínica e Empresarial, MBA em Contabilidade Aplicada ao setor Pública, MBA em Gestão de Pessoas e MBA em Planejamento e Gestão Educacional. O acadêmico faz suas aulas onde quiser, mas pode utilizar do polo local como ponto de apoio.

SERVIÇO

A Católica EaD - Polo Campo Grande fica na rua 13 de maio, 2500, Sala 606, Centro.

Para saber mais sobre os cursos, ligue (67) 3222-2250 ou acesse https://ead.catolica.edu.br/campo-grande.