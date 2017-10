Outubro Rosa Pet Universidade realiza exames gratuitos para prevenção de câncer de mama nos animais "As consultas serão gratuitas e por ordem de chegada"

Hospital Veterinário da Uniderp promove o Outubro Rosa Pet, nessa sexta-feira (27), uma ação para auxiliar a comunidade na conscientização e prevenção do câncer de mama em animais de companhia. Médicos veterinários realizarão o exame de palpação em cães e gatos para verificar a presença de nódulos nas mamas, além orientar sobre os sintomas de aparecimento de tumores, as consequências da doença, entre outras dúvidas. As avaliações são gratuitas e acontecem das 9h às 17h.

Segundo a equipe técnica do hospital é importante que a população fique atenta ao câncer em pets, pois, quanto mais cedo a doença for descoberta, maior é a chance de cura. "Temos percebido uma elevação no número de casos de câncer de mama e o uso de hormônio para retardar o cio tem sido uma das causas do problema. As cadelas e gatas a partir dos sete anos são as que apresentam maior propensão ao desenvolvimento dos tumores mamários", destaca a médica veterinária pós-graduada em Oncologista, Alessandra Bairros. Cerca de 60% e 90% dos tumores na glândula mamária de cães e gatos, respectivamente, são malignos, segundo dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e a prevenção "é a castração da fêmea antes de seu primeiro cio", orienta a especialista.

Serviço

A Uniderp realiza o Outubro Rosa Pet no Hospital Veterinário dia 27 de outubro das 9h às 17h. Localização de realização da ação Uniderp Agrárias - rua Alexandre Herculano, 1400, Parque dos Poderes.

Avaliações gratuitas. O atendimento do Outubro Rosa Pet acontecerá por ordem de chegada. Mais informações pelo telefone (67) 3309.6524. (Com assessoria).