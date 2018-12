Uso de herbicidas no manejo de adubos verdes reduz macrofauna do solo

dias após a semeadura das plantas de cobertura, foi avaliada a quantidade de massa fresca e seca que aportava por metro quadrado, bem como a quantidade de nutrientes. Isso demonstrou a produtividade das plantas.

Em seguida, quando a aveia estava na fase de grão leitoso e o tremoço em floração, as plantas foram manejadas.

Para reproduzir a forma de manejo utilizada por agricultores da região, aplicou-se o herbicida glifosato em metade do experimento. Na outra metade, as plantas foram roçadas.

Quando as palhadas estavam depositadas sobre o solo, a equipe avaliou a decomposição das plantas ao longo do tempo por meio de um método chamado litter bags – espécie de bolsas contendo as palhadas, que ficam em contato direto com o solo e têm uma malha que permite a entrada dos invertebrados.

A macrofauna de invertebrados, por sua vez, foi amostrada 90 dias após o manejo das plantas de cobertura, nas profundidades de 10, 20 e 30 centímetros, sendo que os indivíduos de cada amostra foram contados e identificados em grandes grupos taxonômicos.

Por fim, os invertebrados da superfície foram analisados por meio de armadilhas de queda (pitfall traps). Foram calculados os índices ecológicos de abundância, densidade de indivíduos e frequência relativa de cada grupo.