Acidente Vaca escapa de propriedade, invade pista e provoca acidente Corsa Sedan ficou destruído e Caminhonete teve retrovisor quebrado

Dois motoristas envolveram-se em um acidente, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Glória de Dourados, depois que uma vaca escapou de uma propriedade rural localizada nas proximidades e invadiu a pista.

Com o susto, o motorista do veículo GM Corsa ficou ferido ao colidir contra uma Toyota Hiluz SW-4. O veículo de passeio ficou com a parte frontal totalmente destruída, enquanto a caminhonete teve apenas um retrovisor quebrado.

Em seguida ao acidente, equipes da Polícia Militar e Civil estiveram no local a fim de sinalizar o trânsito e atender a ocorrência.

O proprietário do animal também foi ao local e informou que alguém cortou o arame da cerca da propriedade, resultando na saída da vaca para a via pública.

*Com informações do Região Online