Detran-MS Veículo parado em fila dupla é guinchado pelo Detran-MS na região central de Campo Grande Parar em fila dupla é uma infração de trânsito grave e cabe uma multa, além de cinco pontos na carteira

Parar em fila dupla é uma infração de trânsito considerada grave e a ela cabe uma multa no valor de R$ 195,23 além de cinco pontos na carteira e a medida administrativa que consiste na remoção do veículo. Foi o que aconteceu nesta quinta-feira (10) na região central de Campo Grande.

O GM Meriva com placas de Campo Grande e reboque estavam estacionados nesta condição na Rua 14 de Julho próximo Rua Barão do Rio Branco e acabou sendo removido e levado ao pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) por agentes de trânsito do órgão.

No momento em que a infração foi constatada pelos agentes do Detran-MS, o condutor do veículo não foi localizado e o guincho foi acionado para desobstruir a via.

O chefe de Fiscalização do Departamento, André Canuto, explica que a medida se fez necessária por conta do transtorno que estava causando ao transito local e para garantir a fluidez da via, uma vez que, neste caso, dois veículos estavam impedidos de deixar a vaga regulamentada para o estacionamento na região central. Além disso, obstruía uma das faixas.