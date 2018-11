Roubo Veículo roubado em Goiás é recuperado em Nova Alvorada do Sul

Na manhã desta sexta feira, 09 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no km 361 da BR 163, em Nova Alvorada do Sul, um veículo com registro de roubo/furto.

A equipe policial localizou o carro estacionado às margens da rodovia. O automóvel possuía placas aparentes de Campo Grande.

Em consulta ao sistema, foi constatado que a placa era falsa e sua origem da cidade de Brasília (DF), possuindo ocorrência de furto/roubo na cidade de Luziânia (GO) feito em 28 de outubro. O automóvel estava aberto e sem chave na ignição. O motorista não foi localizado.

O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.