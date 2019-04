EPISÓDIO 1 Veja lança: 'Funcionário da Semana' para acompanhar mudanças de ministros de Bolsonaro Ministro da educação processa o próprio pai

O novo titular do MEC: disputa pelo patrimônio da família Foto: Cristiano Mariz/VEJA

Depois de ser anunciado, na última segunda-feira (09), como chefe da pasta da Educação no governo Jair Bolsonaro, o economista Abraham Weintraub se tornou o ministro mais pesquisado no Google — oito vezes mais que o até então campeão Sergio Moro, da Justiça.

Quem é? De onde vem? Quem indicou? As respostas estão no primeiro episódio do podcast Funcionário da Semana, no qual VEJA apresenta o perfil de protagonistas da política brasileira – homens e mulheres que trabalham para servir você, cidadão.

O episódio de estreia revela que o ministro processa o próprio pai. Abraham, de 47 anos, e seu irmão Arthur, de 42, entraram na Justiça em 2012 contra opsiquiatra Mauro Salomão Weintraub, em uma disputa pelo patrimônio da família. Eles alegam que o pai doou todos os bens à segunda mulher, vinte anos mais jovem. A dupla pede que a doação seja anulada porque o patriarca não reservou a eles os 50% determinados por lei – mas ele argumenta que já fez a divisão necessária.