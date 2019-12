Leilão Venda eletrônica da Justiça do Trabalho de Campo Grande

Campo Grande, 13 de dezembro de 2019 - A Justiça do Trabalho de Campo Grande em conjunto com a leiloeira oficial Maria Fixer, realizam venda eletrônica com recebimento de propostas até 03 de novembro de 2020, pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ms. Serão vendidos casa localizada em Campo Grande, veículos e outros bens. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ms ou então pelo 0800-707-9272.

Letícia Prado

Assessoria de Comunicação

(44) 2101-9272

assessoria@leiloesjudiciais.com.br

www.leiloesjudiciais.com.br/ms