‘Febre Maculosa’ Veterinário Francisco alerta sobre o perigo da ‘Febre Maculosa’

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

Com mais de 36 anos de pleno exercício da medicina veterinária, o vereador Francisco Gonçalves de Carvalho, do Partido Socialista Brasileiro, voltou a demonstrar preocupação com o perigo da ‘Febre Maculosa’, doença transmitida pelo carrapato-estrela ou micuim da espécie Amblyomma cajennense infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii.

Em entrevista ao Programa Giro Notícias - FM 92,3, usando como exemplo o que viu acontecer com a Leishmaniose, que hoje é endêmica no estado, realça que tal situação poderia ter sido evitada se houvesse a pronta intervenção da saúde pública.

“Fiz também um desabafo à época sobre a falta de vontade política de muitos para resolver questões que colocam em risco a saúde e as vidas humanas”, relatou Veterinário Francisco, cobrando agora ações que possam controlar a proliferação do carrapato estrela.

Ainda sobre a ‘Febre Maculosa’, Veterinário Francisco diz que o quadro não é diferente. Sugere uma ação conjunta entre Município, Estado e o Ministério da Saúde para controlar o transmissor dessa doença agressiva para o ser humano.

“As capivaras trazem risco. Temos que começar a pensar em parcerias com as universidades, com a PMA (Polícia Militar Ambiental) e o CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), para o controle da natalidade”, sugere o Parlamentar.

“Acho que a ‘Febre Maculosa’ somente será percebida quando vitimar uma pessoa importante da sociedade, muito embora eu seja adepto de que todas as pessoas são iguais”, pontuou preocupado Veterinário Francisco.