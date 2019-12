MASSACRE NA FAVELA Vídeo mostra chegada da PM a Paraisópolis em ação que terminou com 9 mortos Nove pessoas morreram por pisoteamento e 12 ficaram feridas após a ação da PM em baile funk

A favela de Paraisópolis Foto: Reprodução/Exame/Abril

Imagens de câmeras de segurança obtidas com exclusividade pela TV Globo mostram a chegada de policiais militares à comunidade de Paraisópolis na madrugada deste domingo (1º). Veja no vídeo acima.

Nove pessoas morreram por pisoteamento e 12 ficaram feridas após a ação da PM em um baile funk.

3h45 - Pessoas estão na rua quando de repente motociclistas que seguiam para o lado esquerdo do vídeo param e tentam voltar. Em seguida passam 5 motos da PM. 3:49 - Uma viatura da PM passa em alta velocidade pela rua. 3:55 - Outra viatura da PM em alta velocidade passa pela rua. 4:00 - Um policial passa ao lado da viatura da PM joga uma bomba de feito moral que explode no meio da rua.

VEJA O VÍDEO NO G1 -

O procurador-geral de Justiça nomeou uma promotora do júri para apurar as causas das mortes. O atestado de óbito de uma das vítimas, Luara de Oliveira, indica “asfixia mecânica por sufocação indireta. O de Mateus dos Santos Costa, indica "trauma raquimedular com agente contundente", ou seja, uma lesão na coluna causada por um objeto externo.

Corregedoria da Polícia Militar instaurou inquérito para avaliar a conduta dos policiais, incluindo os abusos gravados por moradores de Paraisópolis. Um dos vídeos mostra um policial derrubando e chutando um homem várias vezes. Ao lado, um jovem leva um tapa. Em outro vídeo, policiais encurralam jovens em um beco e dão golpes de cassetete.

Seis PMs foram afastados das ruas e já prestaram depoimento. Um deles contou que ele e o parceiro foram dar apoio a uma averiguação de veículo, mas que não encontraram o carro. E durante o deslocamento foram atacados a tiros por o garupa de uma moto.

Já os moradores dizem que a polícia entrou na comunidade e fechou as esquinas da Rua Ernest Renan com a Rua Herbert Spencer e Rodolf Lotze. Depois, os policiais atiraram bombas de gás e balas de borracha, jogaram garrafas, bateram com cassetetes e usaram sprays de pimenta na multidão e muitos jovens entraram em vielas e foram pisoteados.