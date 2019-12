Jogos Escolares Xadrez de MS quebra jejum de 3 anos e volta ao pódio dos Jogos Escolares Karoline Aimy Muraoka faturou a medalha de bronze no torneio convencional feminino, na categoria de 15 a 17 anos

Um dos destaques de Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares da Juventude, em Blumenau (SC), foi Karoline Aimy Muraoka. A enxadrista recolocou o Estado no pódio depois de três anos de ausência.

A sul-mato-grossense faturou a medalha de bronze no torneio convencional feminino, na categoria de 15 a 17 anos.

A última conquista havia sido em 2016, em João Pessoa, com Flávia Hasagava, de Três Lagoas, que ficou com a prata na faixa de 15 a 17 anos.

O técnico Danny Dávalos celebrou o resultado de Karoline, estudante do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) de Dourados. “Ela é uma atleta que dedica aos livros de xadrez e pratica constantemente”, destacou.

Erik Shikasho, da Escola Municipal Nagen Jorge Saad, de Campo Grande, terminou o torneio de 12 a 14 anos em 5º lugar. “Uma participação excelente, com méritos e histórica. Devemos levar em consideração que tiveram pouco treino e foi mais da dedicação pessoal, além de terem participado de uma competição nacional, com os campeões de cada unidade federativa”, afirmou Dávalos.