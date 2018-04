Dourados 54ª Expoagro de Dourados traz Alok e Raça Negra Oito atrações musicais vão reunir amantes do sertanejo, samba e eletrônico

Lazer e entretenimento tão estão entre os objetivos da 54ª Expoagro de Dourados, que será realizada na cidade de 11 a 20 de maio. A agenda de atrações musicais já está com datas marcadas e os organizadores esperam receber famílias inteiras no Parque de Exposições, local dos shows. Quem abre a programação de shows será o cantor Jefferson Moraes, seguido pelo DJ Alok, no dia 11 de maio.

Daniel Freitas, responsável pelos shows durante a Expoagro, afirmou que as atrações são para a “molecada” e também para o público mais maduro, com a vinda do Raça Negra. “Nesse dia, vamos ter mesas para quem quiser ficar mais confortável para curtir a atração”.

Com 23 anos de idade, o cantor paranaense Jefferson Moraes tem se consolidado no cenário da música sertaneja e tem viajado ao País levando o show de seu novo DVD, “Start in São Paulo”. Para a Expoagro, o músico promete trazer sucessos para animar o público. Já o DJ goiano Alok, que se transformou em um dos principais nomes da música eletrônica brasileira, destacando-se também no cenário internacional, sendo o único brasileiro no top 25 do mundo, em 2016.

As atrações não param por aí. No dia 12 de maio, sobe ao palco Fernando e Sorocaba, com canções que hit. A dupla, que se conhece há mais de dez anos, traz música, entretenimento e muita diversão em seus shows, compostos por um repertório autoral. No mesmo dia, também haverá o show com a dupla sul-mato-grossense, Paulo e Jean, que participa novamente da Expoagro, trazendo ao público suas músicas de sucesso.

No dia 16, a animação continua, desta vez por conta do Atitude 67. O grupo sul-mato-grossense ganhou notoriedade nacional após uma parceria realizada com o cantor Thiaguinho. A partir disso, shows em todo o Brasil passaram a ser mais constantes, com agenda sempre cheia. Entre seus trabalhos mais conhecidos, estão os hits “Saideira” e “Cerveja de garrafa”.

Já no dia 18, Léo Verão e Daniel Freitas animam o público com o retorno da dupla em grande estilo. Jorge e Mateus também sobem ao palco neste dia, dando continuidade ao trabalho realizado ao longo dos mais de dez anos de carreira. No ano passado, a dupla lançou três singles (“Se o Amor Tiver Lugar”, “Medida Certa” e Contrato”), além de gravar o DVD “Terra Sem CEP”.

A programação de shows termina no dia 19 de maio, com a banda Raça Negra, que promete animar os visitantes da feira com seus hits de sucesso. O grupo formado em 1983, sendo considerado um dos pioneiros na vertente romântica, com forte influência do samba.

Datas:

11/05 - Jefferson Moraes / Dj Alok

12/05 - Fernando e Sorocaba / Paulo e Jean

16/05 - Atitude 67

18/05 - Léo Verão e Daniel Freitas / Jorge e Mateus

19/05 - Raça Negra

Sobre a Expoagro

A 54ª Expoagro é realizada pelo Sindicato Rural de Dourados em parceria com Daniel Freitas e João Paulo Paz, organizada pelo Grupo Sato e conta com o patrocínio da cervejaria Devassa, Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Dourados, São Bento incorporadora e Senar/MS, com o apoio do Sicredi e tem a parceria da Aced - Associação Comercial e Empresarial de Dourados, da Famasul - Federação da Agricultura e Pecuária de MS -, e do Hotel Ibis e Hotel 10.

A entrada é gratuita todos os dias até às 18 horas. Nos dias de show, a cobrança será feita a partir desse horário e nos demais, a entrada será franca.

Ingressos e passaportes

Os ingressos e passaportes para os shows podem ser adquiridos pelos sites www.expoagrodourados.com.br e www.ingressonacional.com.br

Siga a Expoagro nas redes sociais: @expoagrodouradosoficial e facebook.com/expoagrodouradosoficial